Оборонні заводи України за кордоном — Умєров розкрив деталі про масштабний проєкт

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

У середу, 4 червня, міністр оборони України Рустем Умєров анонсував створення нової стратегічної платформи співпраці в межах Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Йдеться про масштабний проєкт із розміщення оборонних виробництв за кордоном, ініційований на прохання партнерів.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Умєров зазначив, що саме партнери звернулися до України з ідеєю про будівництво оборонних заводів у їхніх країнах.

"Наші партнери звернулися з запитанням, чи могли б українські компанії будувати заводи з виробництва передових технологій на їхній території. Ми ще не маємо остаточної назви, але наразі називаємо це "Ініціативою Рамштайн щодо інвестицій в оборонну промисловість", — сказав Умєров.

Ініціатива передбачає залучення українських оборонних компаній до створення виробничих майданчиків у державах-членах "Рамштайну". Насамперед ідеться про виготовлення критично важливого озброєння — безпілотників, боєприпасів, ракет і сучасних технологій для фронту.

За словами міністра, ключові партнери, які вже надають значну військову допомогу Україні, виявили готовність розмістити ці заводи у себе. Більше того, вони візьмуть на себе повне фінансування виробництва. Вся продукція, яка випускатиметься на цих потужностях, передаватиметься виключно Україні протягом усього періоду бойових дій.

"За цією ініціативою українські компанії зможуть інвестувати в країни UDCG, а компанії з UDCG будуватимуть заводи в Україні. Разом ми виготовлятимемо дрони, ракети, боєприпаси та іншу зброю", – додав Умєров.

Раніше ми писали, що НАТО посилює оборонну сферу і збільшує витрати на озброєння.

А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європі потрібно утвердити незалежність шляхом збільшення витрат на оборону та шляхом прийняття України до ЄС.