Оборонные заводы Украины за рубежом — Умеров раскрыл детали о масштабном проекте

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

В среду, 4 июня, министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал создание новой стратегической платформы сотрудничества в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Речь идет о масштабном проекте по размещению оборонных производств за рубежом, инициированном по просьбе партнеров.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Умеров отметил, что именно партнеры обратились к Украине с идеей о строительстве оборонных заводов в их странах.

"Наши партнеры обратились с вопросом, могли бы украинские компании строить заводы по производству передовых технологий на их территории. Мы еще не имеем окончательного названия, но пока называем это "Инициативой Рамштайн по инвестициям в оборонную промышленность", — сказал Умеров.

Инициатива предусматривает привлечение украинских оборонных компаний к созданию производственных площадок в государствах-членах "Рамштайн". В первую очередь речь идет об изготовлении критически важного вооружения — беспилотников, боеприпасов, ракет и современных технологий для фронта.

По словам министра, ключевые партнеры, которые уже оказывают значительную военную помощь Украине, выразили готовность разместить эти заводы у себя. Более того, они возьмут на себя полное финансирование производства. Вся продукция, которая будет выпускаться на этих мощностях, будет передаваться исключительно Украине в течение всего периода боевых действий.

"По этой инициативе украинские компании смогут инвестировать в страны UDCG, а компании из UDCG будут строить заводы в Украине. Вместе мы будем производить дроны, ракеты, боеприпасы и другое оружие", — добавил Умеров.

Ранее мы писали, что НАТО усиливает оборонную сферу и увеличивает расходы на вооружение.

А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе нужно утвердить независимость путем увеличения расходов на оборону и путем принятия Украины в ЕС.