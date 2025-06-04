Украинское дальнобойное оружие с немецким финансированием появится до конца года, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Новини.LIVE

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первые образцы дальнобойного оружия, которое будет изготавливаться непосредственно в Украине при финансовой поддержке ФРГ, могут поступить в украинские силы обороны уже до конца 2025 года.

Об этом он сообщил во время брифинга по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в среду, 4 июня, сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Оружие для Украины

Писториус сообщил о планах начать производство дальнобойного оружия непосредственно в Украине при финансировании ФРГ. По его словам, первые системы могут поступить в ВСУ уже до конца года.

"На прошлой неделе в Берлине мы с Рустемом договорились, что Германия профинансирует дальнобойное оружие, которое будут производить в Украине. Этим мы воплощаем нашу цель — усилить ваши военные и промышленные способности. Эти системы, произведенные оборонпромом, быстро попадут в ваши вооруженные силы. По упомянутому дальнобойному оружию - даже до конца этого года", — подчеркнул немецкий министр.

Кроме этого, Писториус сообщил, что Берлин готов расширить систему ремонта военной техники на территории Украины, что позволит ускорить возвращение вооружения на фронт.

Отдельное внимание министр обороны ФРГ уделил вопросу усиления противовоздушной обороны. По его словам, Германия продолжит предоставлять Украине системы ПВО и боеприпасы, а также будет призывать других партнеров присоединиться к "инициативе быстрых действий по ПВО", чтобы собрать средства на дополнительные средства защиты неба.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал создание новой стратегической платформы сотрудничества в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн".

Также мы писали, что в Брюсселе, прошел 28 саммит в формате "Рамштайн", посвященный координации военной помощи Украине. Он принес ряд мощных решений от партнеров.