Пісторіус запевнив у продовженні підтримки України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Новини.LIVE

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у середу, 4 червня, під час засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі зробив заяву щодо підтримки України. За його словами, планується розширення допомоги у вигляді зброї, боєприпасів та навчання.

Про це повідомляє з місця кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Підтримка України

"Ми здатні досягти в межах наших можливостей та наявних засобів. Це найважливіше, чого ми маємо досягти в найближчі тижні та місяці. Я цілком згоден коли йдеться про припинення вогню та мир. І це не про мир за будь-яку ціну. Це про мир, свободу та суверенітет — працюємо над цим разом у наступному місяці", — сказав Пісторіус.

Він запевнив, що підтримка України залишається пріоритетом, як для німецького уряду, так і для нього особисто й назвав цю справу "близькою серцю". За словами міністра оборони, країна прагне допомогти Україні завершити війну з позиції сили.

"Росія вдається до всього для досягнення своїх цілей. Російські війська намагаються захопити більше території на Донбасі. Вони б'ють по містах і цивільних об'єктах навіть далеко від фронту. Однак на мою думку, це ознака слабкості, а не сили", — зазначив він.

Він вважає, що таким чином Росія приховує відсутність прогресу проти оборони України. Водночас незаконна війна Росії вбиває і військових, і цивільних українців попри власні втрати.

Пісторіус зауважив, що кожен сантиметр захопленої території має нищівну ціну для росіян, але диктатор Володимир Путін не досягнув жодної зі своїх стратегічних цілей.

"Путін міг би припинити цю війну вже зараз. Москва не хоче миру, наполягає на максимумі й продовжує ворожість. Росія заплатить, бо українці рішуче захищають свою країну і свободу", — додав він.

Він наголосив на підтримці України зброєю, боєприпасами та навчанням — всім необхідним. Також ця підтримка буде розширюватися й зберігатиметься довгостроково.

Нагадаємо, під час виступу на "Рамштайні" Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності примусити Росію до дипломатичного припинення вогню.

А Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія може бути готовою до нового нападу вже через три-п'ять років.