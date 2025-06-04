Писториус заверил в продолжении поддержки Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Новини.LIVE

Министр обороны Германии Борис Писториус в среду, 4 июня, во время заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе сделал заявление о поддержке Украины. По его словам, планируется расширение помощи в виде оружия, боеприпасов и обучения.

Об этом сообщает с места корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Поддержка Украины

"Мы способны достичь в пределах наших возможностей и имеющихся средств. Это самое важное, чего мы должны достичь в ближайшие недели и месяцы. Я полностью согласен когда речь идет о прекращении огня и мире. И это не о мире любой ценой. Это о мире, свободе и суверенитете — работаем над этим вместе в следующем месяце", — сказал Писториус.

Он заверил, что поддержка Украины остается приоритетом, как для немецкого правительства, так и для него лично и назвал это дело "близким сердцу". По словам министра обороны, страна стремится помочь Украине завершить войну с позиции силы.

"Россия прибегает ко всему для достижения своих целей. Российские войска пытаются захватить больше территории на Донбассе. Они бьют по городам и гражданским объектам даже далеко от фронта. Однако по моему мнению, это признак слабости, а не силы", — отметил он.

Он считает, что таким образом Россия скрывает отсутствие прогресса против обороны Украины. В то же время незаконная война России убивает и военных, и гражданских украинцев, несмотря на собственные потери.

Писториус отметил, что каждый сантиметр захваченной территории имеет сокрушительную цену для россиян, но диктатор Владимир Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей.

"Путин мог бы прекратить эту войну уже сейчас. Москва не хочет мира, настаивает на максимуме и продолжает враждебность. Россия заплатит, потому что украинцы решительно защищают свою страну и свободу", — добавил он.

Он отметил поддержку Украины оружием, боеприпасами и обучением - всем необходимым. Также эта поддержка будет расширяться и будет сохраняться долгосрочно.

Напомним, во время выступления на "Рамштайн" Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость принудить Россию к дипломатическому прекращению огня.

А Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия может быть готова к новому нападению уже через три-пять лет.