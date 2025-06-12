У НАТО впевнені в членстві України — заява Пісторіуса

Пісторіус заявив, що майбутнє України в НАТО
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що майбутнє України в НАТО. За його словами, в Альянсі у цьому впевнені.
Про це Борис Пісторіус заявив на пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у Києві у четвер, 12 червня.
Україна в НАТО
"Щодо самітів у Вашингтоні та Брюсселі, ми також обговорили, що майбутнє України — у НАТО. Я не думаю, що є ще якісь процеси, які відбуваються в цьому плані", — наголосив Пісторіус.
За його словами, наразі він нічого не може сказати про комюніке саміту НАТО в Гаазі, який відбудеться вже цього місяця.
Нагадаємо, речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Зеленський буде на саміті НАТО в Гаазі. Він відбудеться 24-25 червня.
Раніше генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що допомога Україні в умовах війни є складовою національних оборонних витрат держав-членів НАТО.
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