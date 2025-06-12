В НАТО уверены в членстве Украины — заявление Писториуса

Борис Писториус. Фото: Новини.LIVE

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что будущее Украины в НАТО. По его словам, в Альянсе в этом уверены.

Об этом Борис Писториус заявил на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 12 июня.

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Украина в НАТО

"Относительно саммитов в Вашингтоне и Брюсселе, мы также обсудили, что будущее Украины — в НАТО. Я не думаю, что есть еще какие-то процессы, которые происходят в этом плане", — подчеркнул Писториус.

По его словам, пока он ничего не может сказать о коммюнике саммита НАТО в Гааге, который состоится уже в этом месяце.

Напомним, спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Зеленский будет на саммите НАТО в Гааге. Он состоится 24-25 июня.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что помощь Украине в условиях войны является составляющей национальных оборонных расходов государств-членов НАТО.