Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Писториус заявил, что будущее Украины в НАТО arrow

Писториус заявил, что будущее Украины в НАТО

12 июня 2025 18:54
Аркадий Пастула - Редактор
В НАТО уверены в членстве Украины — заявление Писториуса
Борис Писториус. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что будущее Украины в НАТО. По его словам, в Альянсе в этом уверены.

Об этом Борис Писториус заявил на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 12 июня.

Реклама
Читайте также:

Украина в НАТО

"Относительно саммитов в Вашингтоне и Брюсселе, мы также обсудили, что будущее Украины — в НАТО. Я не думаю, что есть еще какие-то процессы, которые происходят в этом плане", — подчеркнул Писториус.

По его словам, пока он ничего не может сказать о коммюнике саммита НАТО в Гааге, который состоится уже в этом месяце.

Напомним, спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Зеленский будет на саммите НАТО в Гааге. Он состоится 24-25 июня.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что помощь Украине в условиях войны является составляющей национальных оборонных расходов государств-членов НАТО.

Германия Минобороны НАТО Украина политики Борис Писториус
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации