Зеленский рассказал Рютте об ожиданиях Украины от саммита НАТО

Марк Рютте и Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 июня, встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили шаги накануне саммита Альянса, который состоится в Гааге.

Об этом президент проинформировал в своем Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

О чем говорили Зеленский и Рютте

Глава государства сообщил, что во время встречи с Рютте он очертил основные ожидания Украины от саммита НАТО, а также рассказал об актуальных потребностях украинских военных на фоне усиления российских атак.

"Спасибо Марку за постоянную поддержку Украины. Должны и дальше делать все, чтобы наша позиция укреплялась", — резюмировал Зеленский.

Напомним, недавно Марк Рютте рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на саммите НАТО. В частности: увеличение расходов на оборону, наращивание оборонного промышленного производства, а также поддержку Украины.

Также мы писали, несколько дней назад Зеленский назначил Главу Миссии Украины при НАТО. Ею стала Алена Гетьманчук.