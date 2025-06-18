Зеленский рассказал Рютте об ожиданиях Украины от саммита НАТО

Зеленский встретился с генсеком НАТО — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 июня, встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили шаги накануне саммита Альянса, который состоится в Гааге.
Об этом президент проинформировал в своем Telegram-канале.
О чем говорили Зеленский и Рютте
Глава государства сообщил, что во время встречи с Рютте он очертил основные ожидания Украины от саммита НАТО, а также рассказал об актуальных потребностях украинских военных на фоне усиления российских атак.
"Спасибо Марку за постоянную поддержку Украины. Должны и дальше делать все, чтобы наша позиция укреплялась", — резюмировал Зеленский.
Напомним, недавно Марк Рютте рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на саммите НАТО. В частности: увеличение расходов на оборону, наращивание оборонного промышленного производства, а также поддержку Украины.
Также мы писали, несколько дней назад Зеленский назначил Главу Миссии Украины при НАТО. Ею стала Алена Гетьманчук.
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