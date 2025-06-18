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Зеленский встретился с генсеком НАТО — о чем говорили

18 июня 2025 00:06
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Зеленский рассказал Рютте об ожиданиях Украины от саммита НАТО
Марк Рютте и Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 июня, встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили шаги накануне саммита Альянса, который состоится в Гааге. 

Об этом президент проинформировал в своем Telegram-канале.

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Глава государства сообщил, что во время встречи с Рютте он очертил основные ожидания Украины от саммита НАТО, а также рассказал об актуальных потребностях украинских военных на фоне усиления российских атак.

"Спасибо Марку за постоянную поддержку Украины. Должны и дальше делать все, чтобы наша позиция укреплялась", — резюмировал Зеленский.

Напомним, недавно Марк Рютте рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на саммите НАТО. В частности: увеличение расходов на оборону, наращивание оборонного промышленного производства, а также поддержку Украины.

Также мы писали, несколько дней назад Зеленский назначил Главу Миссии Украины при НАТО. Ею стала Алена Гетьманчук.

Владимир Зеленский НАТО обстрелы Марк Рютте война в Украине Россия
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