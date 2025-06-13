Зеленський призначив Гетьманчук головою місії України при НАТО

Зеленський призначив нову голову Місії України при НАТО
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 13 червня, призначив Голову Місії України при НАТО. Нею стала Альона Гетьманчук.
Про це йдеться в Указі Президента.
Призначення голови місії України при НАТО
"Призначити Гетьманчук Альону Анатоліївну Главою Місії України при НАТО", — йдеться в документі.
На цій посаді Гетьманчук замінила Наталію Галібаренко, яка очолювала місію при НАТО з 30 липня 2021 року.
Що відомо про Альону Гетьманчук
Так, З 2016 року Гетьманчук входить до Консультаційного комітету президентів України та Польщі з питань зовнішньої політики і євроатлантичної інтеграції. У 2017 році вона отримала державну нагороду за внесок у євроінтеграцію України.
Вона є засновницею та директоркою Київського аналітичного центру "Нова Європа", який спеціалізується на дослідженнях зовнішньої політики, євроатлантичній інтеграції та безпекових питаннях
З березня 2022 року Гетьманчук обіймала посаду позаштатної старшої аналітикині Євразійського центру Atlantic Council, де працювала над тематиками безпеки й співпраці з НАТО.
Нагадаємо, у Гаазі наприкінці червня відбудеться саміт НАТО. Генсек Альянсу Марк Рютте назвав основні теми, які будуть обговорюватися.
Як зазначили в МЗС України, очікується, що Зеленський також буде присутнім на саміті НАТО.
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