Зеленський назвав головні теми на зустрічі G7

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський назвав одну з основних тем на зустрічі G7. За його словами, йдеться про нові та дієві санкції проти Росії.

Про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у четвер, 12 червня.

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Санкції проти Росії

Зеленський наголосив, що наразі G7 дуже близькі до важливих санкційних рішень.

"Якою б ситуація складною не була, сьогодні у нас є можливості відвідати відповідний саміт. Передусім я за це дякую воїнам та всім людям, які працюють на посилення нашої армії", — зазначив глава держави.

За його словами, лише в діалозі можна знайти розуміння всіх країн, від кого залежить впровадження сильного санкційного кроку щодо зупинки або зменшення можливостей фінансування цієї війни.

Друга тема на зустрічі G7 — підтримка України та майбутнє відновлення нашої держави.

Нагадаємо, Зеленський висловився про можливість нових санкцій проти Росії від Сполучених Штатів Америки.

Крім того, глава держави заявив, що допомога Україні від Німеччини буде продовжуватися. За його словами, є речі, на які країна дуже розраховує.