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США можуть ввести "руйнівні санкції" проти РФ — за ким рішення

12 червня 2025 16:54
Олена Халік - Головна редакторка
Олена Халік
Головна редакторка
Зеленський пояснив, від кого залежать нові американські санкції
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Олена Халік - Головна редакторка
Олена Халік
Головна редакторка

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 червня, провів спільну пресконференцію з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Києві. Під час неї він прокоментував можливість нових санкцій проти РФ від США.

Про це українського лідера запитала головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

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Санкції США проти Росії

У президента запитали, чи можливе ухвалення законопроєкту у США Грема-Блюменталя до саміту G7, який має відбутися 15-17 червня цього року у Канаді.

"Що стосується санкцій, як я вже сказав — цей санкційний пакет для нас дуже важливий і ви знаєте, що ми обговорювали деталі, вони до нас приїжджали (представники США. — Ред.) вони дуже позитивно ставляться", — сказав він.

Водночас Зеленський подякував за це й зауважив, що кінцеве рішення залежить від президента США Дональда Трампа. Тому український лідер розраховує на розмову з очільником Білого дому на саміті G7.

"І якщо не будуть ухвалені відповідні рішення, то мені вдасться принаймні розуміти, наскільки ми до нього близькі", — зауважив він.

Президент додав, що також триває координація з ЄС і узгодження схожих позицій щодо пакетів санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Пісторіус відповів, чи розглядає Німеччина передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

Також Зеленський закликав партнерів посилити антиросійські санкції задля тиску на Росію, аби припинити війну в Україні.

Володимир Зеленський санкції проти Росії США Дональд Трамп війна в Україні
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