Обмін, санкції ЄС та атака на Україну — звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

До України у вівторок, 10 червня, в рамках нового обміну з Росією повернули військовополонених. Серед них є бійці з дуже важкими пораненнями та хворобами.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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Обмін полоненими

За словами Зеленського, додому повернулися воїни з різних складових Сил оборони, які потребують серйозної медичної допомоги. Водночас українська сторона розраховує на продовження обмінів, оскільки стоїть завдання — знайти та звільнити всіх українців з російського полону.

Президент подякував всім політикам, громадським лідерам та кожному медійнику, які поширюють інформацію про російські удари по українських містах та селах.

"Це життєво необхідно, щоб не було мовчання у відповідь на російську ескалацію, і це очевидно, що є ескалація. Росія протягом уже місяців постійно збільшує кількість засобів ураження в ударах", — сказав він.

Санкції проти Росії

Також Зеленський зауважив на важливості кроку Єврокомісії щодо нового санкційного пакета, який зосереджений на російських енергоресурсах і банках.

"Але ще потрібно наповнити цей пакет сильними деталями. Здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту та обходити фінансові бар’єри", — зазначив він.

За словами українського лідера, саме тому потрібно максимально обмежити танкерний флот РФ та можливості видобутку та переробки, а також зниження ціни на російську нафту.

Зеленський зауважив, що прайс-кеп має бути на рівні 30 доларів, що означатиме реальний тиск на Росію. Водночас він закликав не йти на компроміси країни-агресора та сприяти наближенню кінця війни.

Доповіді щодо фронту

Президенту доповів голова Міноборони Рустем Умєров щодо протидії дронам, захисту від ракет та зміцнення ППО. Сьогодні росіяни знову застосували балістичні ракети північнокорейського виробництва.

"Бачимо дані й щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій – це максимально небезпечно і для Європи, і для регіону Східної та Південно-Східної Азії", — додав президент.

Він наголосив, що чим довше триває війна в Україні, тим більше зміняться технології бойових дій і зросте загроза для всіх.

Атака на Україну 10 червня

Зеленський зауважив, що сьогоднішній удар пошкодив житлові будинки у різних містах. В Одесі пошкоджень зазнав пологовий будинок та Одеська кіностудія, а у столиці — Софія Київська, де через вибухову хвилю обвалилася частина фасаду.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Володимир Зеленський показав зворушливе відео повернення українських військовополонених додому.

А директор нацзаповідника "Софія Київська" у коментарі для головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік розповів про пошкодження будівлі собору. За його словами, наразі триває огляд пам’ятки.