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Обмен пленными и санкции ЕС — главное из обращения Зеленского

10 июня 2025 20:33
Евгения Брюховецкая - редактор
Обмен, санкции ЕС и атака на Украину - обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украину во вторник, 10 июня, в рамках нового обмена с Россией вернули военнопленных. Среди них есть бойцы с очень тяжелыми ранениями и болезнями.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Обмен пленными

По словам Зеленского, домой вернулись воины из разных составляющих Сил обороны, которые нуждаются в серьезной медицинской помощи. В то же время украинская сторона рассчитывает на продолжение обменов, поскольку стоит задача — найти и освободить всех украинцев из российского плена.

Президент поблагодарил всех политиков, общественных лидеров и каждого медийщика, которые распространяют информацию о российских ударах по украинским городам и селам.

"Это жизненно необходимо, чтобы не было молчания в ответ на российскую эскалацию, и это очевидно, что есть эскалация. Россия в течение уже месяцев постоянно увеличивает количество средств поражения в ударах", — сказал он.

Санкции против России

Также Зеленский отметил важность шага Еврокомиссии относительно нового санкционного пакета, который сосредоточен на российских энергоресурсах и банках.

"Но еще нужно наполнить этот пакет сильными деталями. Способность России продолжать войну равна способности продавать их нефть и обходить финансовые барьеры", — отметил он.

По словам украинского лидера, именно поэтому надо максимально ограничить танкерный флот РФ и возможности добычи и переработки, а также снижение цены на российскую нефть.

Зеленский отметил, что прайс-кэп должен быть на уровне 30 долларов, что будет означать реальное давление на Россию. В то же время он призвал не идти на компромиссы страны-агрессора и способствовать приближению конца войны.

Доклады по фронту

Президенту доложил глава Минобороны Рустем Умеров по противодействию дронам, защите от ракет и укреплению ПВО. Сегодня россияне снова применили баллистические ракеты северокорейского производства.

"Видим данные и по распространению в Северную Корею российско-иранских дроновых технологий - это максимально опасно и для Европы, и для региона Восточной и Юго-Восточной Азии", — добавил президент.

Он подчеркнул, что чем дольше продолжается война в Украине, тем больше изменятся технологии боевых действий и возрастет угроза для всех.

Атака на Украину 10 июня

Зеленский отметил, что сегодняшний удар повредил жилые дома в разных городах. В Одессе повреждения получил роддом и Одесская киностудия, а в столице — София Киевская, где из-за взрывной волны обвалилась часть фасада.

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Скриншот поста Зеленского

Ранее Владимир Зеленский показал трогательное видео возвращения украинских военнопленных домой.

А директор нацзаповедника "София Киевская" в комментарии для главного редактора Новини.LIVE Елены Халик рассказал о повреждении здания собора. По его словам, сейчас происходит осмотр памятника.

Владимир Зеленский санкции против России Европейский союз война в Украине атака обмен пленными
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