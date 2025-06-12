Зеленский объяснил, от кого зависят новые американские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 июня, провел совместную пресс-конференцию с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Киеве. Во время нее он прокомментировал возможность новых санкций против РФ от США.

Об этом украинского лидера спросила главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

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У президента спросили, возможно ли принятие законопроекта в США Грэма-Блюменталя до саммита G7, который должен состояться 15-17 июня этого года в Канаде.

"Что касается санкций, как я уже сказал — этот санкционный пакет для нас очень важен и вы знаете, что мы обсуждали детали, они к нам приезжали (представители США. — Ред.) они очень положительно относятся", — сказал он.

В то же время Зеленский поблагодарил за это и отметил, что конечное решение зависит от президента США Дональда Трампа. Поэтому украинский лидер рассчитывает на разговор с главой Белого дома на саммите G7.

"И если не будут приняты соответствующие решения, то мне удастся по крайней мере понимать, насколько мы к нему близки", — отметил он.

Президент добавил, что также продолжается координация с ЕС и согласование схожих позиций по пакетам санкций против России.

Напомним, Писториус ответил, рассматривает ли Германия передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

Также Зеленский призвал партнеров усилить антироссийские санкции для давления на Россию, чтобы прекратить войну в Украине.