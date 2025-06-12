Зеленський відповів, що буде надалі з допомогою від Німеччини

Німеччина фінансуватиме далекобійну зброю для України
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 червня, виступив на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який прибув у Києві. Під час неї він прокоментував подальшу допомогу від країни.
Про це повідомила з місця головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.
Допомога від Німеччини
"Ми дуже за це вдячні, людям в Німеччині за те, що вони так нас підтримують. І сьогодні ми говорили про те, що ця допомога буде продовжуватися і є деякі речі, на які ми дуже розраховуємо", — сказав Зеленський.
За його словами, разом з Пісторіусом вони домовилися про додаткові інвестиції у виробництво, оскільки для України це важливі речі.
"Це на продовження нашої зустрічі з Фрідріхом Мерцом, і я дякую за цю підтримку міністру Пісторіусу. Що стосується інвестицій у виробництво — ми говоримо як про виробництво в Україні, так і про виробництво у Німеччині", — зазначив президент.
Зеленський зауважив, що йдеться про далекобійні можливості України — наші дрони та ракети.
Водночас Пісторіус зазначив, що хоч Німеччина буде фінансувати далекобійну зброю для України та у 2025 році планує виділити близько 9 мільярдів євро на підтримку.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що сподівається на ухвалення у США законопроєкту про нові "руйнівні санкції" проти Росії. За його словами, все залежить від президента Дональда Трампа.
А Пісторіус відповів, чи розглядає Німеччина можливість надання Україні далекобійних ракет Taurus.
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