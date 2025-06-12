Зеленский ответил, что будет в дальнейшем с помощью от Германии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 июня, выступил на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который прибыл в Киеве. Во время нее он прокомментировал дальнейшую помощь от страны.

Об этом сообщила с места главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

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Помощь от Германии

"Мы очень за это благодарны, людям в Германии за то, что они так нас поддерживают. И сегодня мы говорили о том, что эта помощь будет продолжаться и есть некоторые вещи, на которые мы очень рассчитываем", — сказал Зеленский.

По его словам, вместе с Писториусом они договорились о дополнительных инвестициях в производство, поскольку для Украины это важные вещи.

"Это в продолжение нашей встречи с Фридрихом Мерцом, и я благодарю за эту поддержку министра Писториуса. Что касается инвестиций в производство — мы говорим как о производстве в Украине, так и о производстве в Германии", — отметил президент.

Зеленский отметил, что речь идет о дальнобойных возможностях Украины — наших дронах и ракетах.

В то же время Писториус отметил, что хоть Германия будет финансировать дальнобойное оружие для Украины и в 2025 году планирует выделить около 9 миллиардов евро на поддержку.

Напомним, Зеленский заявил, что надеется на принятие в США законопроекта о новых "разрушительных санкциях" против России. По его словам, все зависит от президента Дональда Трампа.

А Писториус ответил, рассматривает ли Германия возможность предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.