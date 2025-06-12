Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Германия будет финансировать дальнобойное оружие для Украины arrow

Германия будет финансировать дальнобойное оружие для Украины

12 июня 2025 17:41
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор
Зеленский ответил, что будет в дальнейшем с помощью от Германии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 июня, выступил на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который прибыл в Киеве. Во время нее он прокомментировал дальнейшую помощь от страны.

Об этом сообщила с места главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Реклама
Читайте также:

Помощь от Германии

"Мы очень за это благодарны, людям в Германии за то, что они так нас поддерживают. И сегодня мы говорили о том, что эта помощь будет продолжаться и есть некоторые вещи, на которые мы очень рассчитываем", — сказал Зеленский.

По его словам, вместе с Писториусом они договорились о дополнительных инвестициях в производство, поскольку для Украины это важные вещи.

"Это в продолжение нашей встречи с Фридрихом Мерцом, и я благодарю за эту поддержку министра Писториуса. Что касается инвестиций в производство — мы говорим как о производстве в Украине, так и о производстве в Германии", — отметил президент.

Зеленский отметил, что речь идет о дальнобойных возможностях Украины — наших дронах и ракетах.

В то же время Писториус отметил, что хоть Германия будет финансировать дальнобойное оружие для Украины и в 2025 году планирует выделить около 9 миллиардов евро на поддержку.

Напомним, Зеленский заявил, что надеется на принятие в США законопроекта о новых "разрушительных санкциях" против России. По его словам, все зависит от президента Дональда Трампа.

А Писториус ответил, рассматривает ли Германия возможность предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

Владимир Зеленский Германия военная помощь Борис Писториус война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации