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Встреча G7 — Зеленский анонсировал важные санкционные решения

12 июня 2025 19:58
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский назвал главные темы на встрече G7
Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одну из основных тем на встрече G7. По его словам, речь идет о новых и действенных санкциях против России.

Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом в четверг, 12 июня.

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Зеленский отметил, что сейчас G7 очень близки к важным санкционным решениям.

"Какой бы ситуация сложной ни была, сегодня у нас есть возможности посетить соответствующий саммит. Прежде всего я за это благодарю воинов и всех людей, которые работают на усиление нашей армии", — отметил глава государства.

По его словам, только в диалоге можно найти понимание всех стран, от кого зависит внедрение сильного санкционного шага по остановке или уменьшению возможностей финансирования этой войны.

Вторая тема на встрече G7 — поддержка Украины и будущее восстановление нашего государства.

Напомним, Зеленский высказался о возможности новых санкций против России от Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, глава государства заявил, что помощь Украине от Германии будет продолжаться. По его словам, есть вещи, на которые страна очень рассчитывает.

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