Зеленский назначил Гетьманчук главой миссии Украины при НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 июня, назначил Главу Миссии Украины при НАТО. Ею стала Алена Гетьманчук.

Об этом говорится в Указе Президента.

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Назначение главы миссии Украины при НАТО

"Назначить Гетьманчук Алену Анатольевну Главой Миссии Украины при НАТО", — говорится в документе.

Скриншот Указа Президента

На этой должности Гетьманчук заменила Наталью Галибаренко, которая возглавляла миссию при НАТО с 30 июля 2021 года.

Что известно об Алене Гетьманчук

Алена Гетьманчук. Фото: Facebook/Алена Гетьманчук

Так, с 2016 года Гетьманчук входит в Консультационный комитет президентов Украины и Польши по вопросам внешней политики и евроатлантической интеграции. В 2017 году она получила государственную награду за вклад в евроинтеграцию Украины.

Она является основательницей и директором Киевского аналитического центра "Новая Европа", который специализируется на исследованиях внешней политики, евроатлантической интеграции и вопросах безопасности

С марта 2022 года Гетьманчук занимала должность внештатного старшего аналитика Евразийского центра Atlantic Council, где работала над тематиками безопасности и сотрудничества с НАТО.

Напомним, в Гааге в конце июня состоится саммит НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте назвал основные темы, которые будут обсуждаться.

Как отметили в МИД Украины, ожидается, что Зеленский также будет присутствовать на саммите НАТО.