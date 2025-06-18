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НАТО засекретить деталі передачі зброї Україні — Рютте

18 червня 2025 14:54
Євтушенко Аліна - редактор
НАТО засекретить дані про військову допомогу Україні
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний блок засекретить дані про військову допомогу Україні. Це він сказав після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це інформує Clash Report.

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"НАТО засекретить дані про військову допомогу Україні", — сказав генсек НАТО після зустрічі із Зеленським.

Нагадаємо, що нещодавно заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявляв, що в межах будь-якої домовленості про припинення вогню Москва буде вимагати демонтажу і знищення всієї зброї, наданої Україні Заходом. 

"Усі ці надлишки мають бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Вони мають бути скорочені, утилізовані й гарантовані", — сказав Грушко.

У МЗС України різко відреагували на вимогу Кремля знищити зброю, яку західні партнери надали ЗСУ.

Раніше ми інформували, що Путін намагається відвернути увагу США від повномасштабної війни в Україні.

Володимир Зеленський НАТО військова допомога Марк Рютте війна в Україні
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