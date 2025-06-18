Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний блок засекретить дані про військову допомогу Україні. Це він сказав після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це інформує Clash Report.

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"НАТО засекретить дані про військову допомогу Україні", — сказав генсек НАТО після зустрічі із Зеленським.

Нагадаємо, що нещодавно заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявляв, що в межах будь-якої домовленості про припинення вогню Москва буде вимагати демонтажу і знищення всієї зброї, наданої Україні Заходом.

"Усі ці надлишки мають бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Вони мають бути скорочені, утилізовані й гарантовані", — сказав Грушко.

У МЗС України різко відреагували на вимогу Кремля знищити зброю, яку західні партнери надали ЗСУ.

Раніше ми інформували, що Путін намагається відвернути увагу США від повномасштабної війни в Україні.