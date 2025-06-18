НАТО засекретит детали передачи оружия Украине — Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический блок засекретит данные о военной помощи Украине. Это он сказал после встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом информирует Clash Report.
НАТО засекретит данные о военной помощи ВСУ — детали
"НАТО засекретит данные о военной помощи Украине", — сказал генсек НАТО после встречи с Зеленским.
Напомним, что недавно заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что в рамках любой договоренности о прекращении огня Москва будет требовать демонтажа и уничтожения всего оружия, предоставленного Украине Западом.
"Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они должны быть сокращены, утилизированы и гарантированы", — сказал Грушко.
В МИД Украины резко отреагировали на требование Кремля уничтожить оружие, которое западные партнеры предоставили ВСУ.
Ранее мы информировали, что Путин пытается отвлечь внимание США от полномасштабной войны в Украине.
Читайте Новини.LIVE!