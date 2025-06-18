Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический блок засекретит данные о военной помощи Украине. Это он сказал после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом информирует Clash Report.

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"НАТО засекретит данные о военной помощи Украине", — сказал генсек НАТО после встречи с Зеленским.

Напомним, что недавно заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что в рамках любой договоренности о прекращении огня Москва будет требовать демонтажа и уничтожения всего оружия, предоставленного Украине Западом.

"Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они должны быть сокращены, утилизированы и гарантированы", — сказал Грушко.

В МИД Украины резко отреагировали на требование Кремля уничтожить оружие, которое западные партнеры предоставили ВСУ.

Ранее мы информировали, что Путин пытается отвлечь внимание США от полномасштабной войны в Украине.