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У МЗС жорстко відреагували на вимогу РФ знищити надану зброю

18 червня 2025 13:07
Євтушенко Аліна - редактор
У МЗС відреагували на вимогу РФ знищити надане озброєння
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Фото: МЗС України
Євтушенко Аліна - редактор

У Міністерстві закордонних справ відреагували на вимогу Кремля знищити зброю, яку західні партнери надали українській армії. Речник дипломатичного відомства назвав подібні заяви РФ "неадекватними".

Про це речник МЗС України Георгій Тихий написав у соцмережі X у середу, 18 червня.

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РФ вимагає знищити надану Україні зброю — реакція МЗС

Речник МЗС України різко відреагував на вимогу Кремля знищити зброю, яку західні партнери надали Збройним силам України.

Тихий наголосив, що подібні вимоги Росії свідчать про повне ігнорування дипломатичних зусиль США.

"Російські чиновники майже щодня висувають нові абсурдні вимоги. Повна неадекватність. Москва демонструє повне ігнорування зусиль Сполучених Штатів щодо припинення війни", — зазначив речник МЗС України.

Нагадаємо, що раніше заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявляв, що в межах будь-якої домовленості про припинення вогню Москва буде вимагати демонтажу і знищення всієї зброї, наданої Україні Заходом. 

"Усі ці надлишки мають бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Вони мають бути скорочені, утилізовані й гарантовані", — сказав Грушко.

Росія зброя
Скриншот повідомлення речника МЗС/X

Нещодавно стало відомо, що у Вашингтоні відклали розгляд нових санкцій проти Росії щонайменше до липня.

Раніше повідомлялося, що Кремль продовжує готувати російське суспільство та оборонну промисловість до тривалої війни в Україні.

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