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В МИД жестко отреагировали на требование РФ уничтожить оружие ВСУ

18 июня 2025 13:07
Евтушенко Алина - редактор
В МИД отреагировали на требование РФ уничтожить предоставленное вооружение
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фото: МИД Украины
Евтушенко Алина - редактор

В Министерстве иностранных дел отреагировали на требование Кремля уничтожить оружие, которое западные партнеры предоставили украинской армии. Представитель дипломатического ведомства назвал подобные заявления РФ "неадекватными".

Об этом спикер МИД Украины Георгий Тихий написал в соцсети X в среду, 18 июня.

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Представитель МИД Украины резко отреагировал на требование Кремля уничтожить оружие, которое западные партнеры предоставили Вооруженным силам Украины.

Тихий отметил, что подобные требования России свидетельствуют о полном игнорировании дипломатических усилий США.

"Российские чиновники почти ежедневно выдвигают новые абсурдные требования. Полная неадекватность. Москва демонстрирует полное игнорирование усилий Соединенных Штатов по прекращению войны", — отметил спикер МИД Украины.

Напомним, что ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что в рамках любой договоренности о прекращении огня Москва будет требовать демонтажа и уничтожения всего оружия, предоставленного Украине Западом.

"Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они должны быть сокращены, утилизированы и гарантированы", — сказал Грушко.

Росія зброя
Скриншот сообщения спикера МИД/X

Недавно стало известно, что в Вашингтоне отложили рассмотрение новых санкций против России как минимум до июля.

Ранее сообщалось, что Кремль продолжает готовить российское общество и оборонную промышленность к длительной войне в Украине.

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