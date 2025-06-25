Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рютте открыл саммит НАТО и напомнил об Украине

Рютте открыл саммит НАТО и напомнил об Украине

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 13:14
Новый генсек НАТО открыл саммит с предостережением о войне в Украине
Саммит НАТО в Гааге. Фото: BEN STANSALL/Pool via REUTERS
Ключові моменти Марк Рютте вспомнил об Украине на открытии саммита

В Гааге сегодня, 25 июня, официально стартовал саммит НАТО под председательством нового генсека Альянса Марка Рютте. Он подчеркнул, что встреча проходит в чрезвычайно сложный период для стран-членов и их граждан.

Об этом он заявил во время выступления на открытии саммита.

Реклама
Читайте также:

Марк Рютте вспомнил об Украине на открытии саммита

"Мы встречаемся в опасный момент для одного миллиарда наших граждан", — подчеркнул Рютте, подчеркнув, что война в Украине продолжается, а враждебно настроенные силы пытаются разделить союзников и бросить вызов стабильности", — сказал Рютте.

Среди других угроз он упомянул войну на Ближнем Востоке, рост террористической активности, а также новейшие технологии, которые одновременно открывают новые возможности и представляют серьезную опасность для безопасности.

На этом фоне он подчеркнул единство Альянса: "Мы стоим вместе, объединенные в НАТО — самом мощном оборонном альянсе в истории мира".

Генсек также напомнил, что именно сотрудничество Северной Америки и Европы всегда было "выигрышной комбинацией", которая пугает противников.

Напомним, ранее Марк Рютте сообщал, что ключевой темой обсуждения на саммите НАТО станет ситуация в Украине.

Также стало известно, будет ли президент США Дональд Трамп говорить с президентом Владимиром Зеленским.

НАТО Украина саммит Марк Рютте война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации