Новый генсек НАТО открыл саммит с предостережением о войне в Украине

Рютте открыл саммит НАТО и напомнил об Украине
В Гааге сегодня, 25 июня, официально стартовал саммит НАТО под председательством нового генсека Альянса Марка Рютте. Он подчеркнул, что встреча проходит в чрезвычайно сложный период для стран-членов и их граждан.
Об этом он заявил во время выступления на открытии саммита.
Марк Рютте вспомнил об Украине на открытии саммита
"Мы встречаемся в опасный момент для одного миллиарда наших граждан", — подчеркнул Рютте, подчеркнув, что война в Украине продолжается, а враждебно настроенные силы пытаются разделить союзников и бросить вызов стабильности", — сказал Рютте.
Среди других угроз он упомянул войну на Ближнем Востоке, рост террористической активности, а также новейшие технологии, которые одновременно открывают новые возможности и представляют серьезную опасность для безопасности.
На этом фоне он подчеркнул единство Альянса: "Мы стоим вместе, объединенные в НАТО — самом мощном оборонном альянсе в истории мира".
Генсек также напомнил, что именно сотрудничество Северной Америки и Европы всегда было "выигрышной комбинацией", которая пугает противников.
Напомним, ранее Марк Рютте сообщал, что ключевой темой обсуждения на саммите НАТО станет ситуация в Украине.
Также стало известно, будет ли президент США Дональд Трамп говорить с президентом Владимиром Зеленским.
Читайте Новини.LIVE!