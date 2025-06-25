Новый генсек НАТО открыл саммит с предостережением о войне в Украине

Саммит НАТО в Гааге. Фото: BEN STANSALL/Pool via REUTERS

В Гааге сегодня, 25 июня, официально стартовал саммит НАТО под председательством нового генсека Альянса Марка Рютте. Он подчеркнул, что встреча проходит в чрезвычайно сложный период для стран-членов и их граждан.

Об этом он заявил во время выступления на открытии саммита.

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"Мы встречаемся в опасный момент для одного миллиарда наших граждан", — подчеркнул Рютте, подчеркнув, что война в Украине продолжается, а враждебно настроенные силы пытаются разделить союзников и бросить вызов стабильности", — сказал Рютте.

Среди других угроз он упомянул войну на Ближнем Востоке, рост террористической активности, а также новейшие технологии, которые одновременно открывают новые возможности и представляют серьезную опасность для безопасности.

На этом фоне он подчеркнул единство Альянса: "Мы стоим вместе, объединенные в НАТО — самом мощном оборонном альянсе в истории мира".

Генсек также напомнил, что именно сотрудничество Северной Америки и Европы всегда было "выигрышной комбинацией", которая пугает противников.

Напомним, ранее Марк Рютте сообщал, что ключевой темой обсуждения на саммите НАТО станет ситуация в Украине.

Также стало известно, будет ли президент США Дональд Трамп говорить с президентом Владимиром Зеленским.