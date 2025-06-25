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Головна Новини дня Трамп відповів, чи буде він говорити із Зеленським

Трамп відповів, чи буде він говорити із Зеленським

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Дата публікації: 25 червня 2025 11:46
Дональд Трамп заявив про намір говорити із Зеленським
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Toby Melville
Ключові моменти Трамп назвав Зеленського "хорошим хлопцем"

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір обговорити з Володимиром Зеленським усі важливі для нього питання. Окрім того, він висловився про українського лідера.

Про це Дональд Трамп висловився під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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Трамп назвав Зеленського "хорошим хлопцем"

У короткому коментарі він зазначив: "Хороший хлопець, я зустрінуся з ним сьогодні... Гадаю, ми обговоримо Україну".

Окрім цього, Трамп повідомив, що спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, той проявив "дуже люб’язну" позицію щодо війни в Ірані.

"Він запропонував допомогу щодо Ірану. Я сказав: зробіть мені послугу, мені потрібна допомога щодо Росії", — поділився деталями Трамп.

Ймовірно, переговори із Зеленським стосуватимуться військової допомоги Україні, безпекової ситуації та дипломатичних ініціатив. 

Нагадаємо, кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка перебуває нині в Гаазі та висвітлює події саміту НАТО, повідомляла, що сьогодні, 25 червня, Дональд Трамп та Володимир Зеленський можуть зустрітися та поспілкуватися. 

Також Дональд Трамп оприлюднив фрагмент листування з Генсеком НАТО Марком Рютте. 

Володимир Зеленський НАТО переговори Дональд Трамп саміт
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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