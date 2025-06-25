Дональд Трамп заявил о намерении говорить с Зеленским

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Toby Melville

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с Владимиром Зеленским все важные для него вопросы. Кроме того, он высказался об украинском лидере.

Об этом Дональд Трамп высказался во время совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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В коротком комментарии он отметил: "Хороший парень, я встречусь с ним сегодня... Думаю, мы обсудим Украину".

Кроме этого, Трамп сообщил, что общался с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, тот проявил "очень любезную" позицию относительно войны в Иране.

"Он предложил помощь по Ирану. Я сказал: сделайте мне одолжение, мне нужна помощь по России", — поделился деталями Трамп.

Вероятно, переговоры с Зеленским будут касаться военной помощи Украине, ситуации с безопасностью и дипломатических инициатив.

Напомним, корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая находится сейчас в Гааге и освещает события саммита НАТО, сообщала, что сегодня, 25 июня, Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться и пообщаться.

Также Дональд Трамп обнародовал фрагмент переписки с Генсеком НАТО Марком Рютте.