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Трамп оприлюднив листування Рютте — про що там йдеться

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 23:37
Трамп оприлюднив скриншот листування з генсеком НАТО
Дональд Трамп із Марком Рютте. Фото: nato.int
Ключові моменти Листування президента США з генсеком НАТО

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі листування з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. У цих повідомленнях голова Альянсу вітає американського лідера з "рішучими діями в Ірані", а також бажає йому гарного польоту в Гаагу, де відбудеться саміт.

Скриншот цього листування Трамп опублікував у своєму акаунті Truth Social.

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Скриншот листування. Фото: Donald J. Trump/Truth Social

Листування президента США з генсеком НАТО

У повідомленнях Марк Рютте вихваляє Трампа за те, що той підштовхнув країни НАТО до збільшення оборонних зобов'язань до 5% ВВП до 2035 року та "зробив усіх безпечнішими".

"Дональде, ви привели нас до дійсно дуже важливого моменту для Америки та Європи, а також світу. Європа заплатить по-великому, як і повинна, і це буде ваша перемога", — йдеться в одному з його повідомлень.

Також представник Альянсу дякує американському лідеру за рішучі дії щодо Ірану, зазначаючи, що це було надзвичайно й ніхто інший раніше на таке не наважувався.

Нагадаємо, Марк Рютте вважає, що Дональду Трампу вдалося зрушити війну в Україні з мертвої точки. Водночас він заявив, що переговори між Україною та РФ у Стамбулі були несерйозними.

Також ми повідомляли, що генсек НАТО пообіцяв, що Україна до кінця поточного року отримає допомогу від партнерів. Вона буде більш суттєвою, ніж минулорічна.

США НАТО Дональд Трамп Марк Рютте Альянс приватні повідомлення
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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