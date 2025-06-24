Трамп оприлюднив скриншот листування з генсеком НАТО

Дональд Трамп із Марком Рютте. Фото: nato.int

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі листування з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. У цих повідомленнях голова Альянсу вітає американського лідера з "рішучими діями в Ірані", а також бажає йому гарного польоту в Гаагу, де відбудеться саміт.

Скриншот цього листування Трамп опублікував у своєму акаунті Truth Social.

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Скриншот листування. Фото: Donald J. Trump/Truth Social

Листування президента США з генсеком НАТО

У повідомленнях Марк Рютте вихваляє Трампа за те, що той підштовхнув країни НАТО до збільшення оборонних зобов'язань до 5% ВВП до 2035 року та "зробив усіх безпечнішими".



"Дональде, ви привели нас до дійсно дуже важливого моменту для Америки та Європи, а також світу. Європа заплатить по-великому, як і повинна, і це буде ваша перемога", — йдеться в одному з його повідомлень.



Також представник Альянсу дякує американському лідеру за рішучі дії щодо Ірану, зазначаючи, що це було надзвичайно й ніхто інший раніше на таке не наважувався.



Нагадаємо, Марк Рютте вважає, що Дональду Трампу вдалося зрушити війну в Україні з мертвої точки. Водночас він заявив, що переговори між Україною та РФ у Стамбулі були несерйозними.



Також ми повідомляли, що генсек НАТО пообіцяв, що Україна до кінця поточного року отримає допомогу від партнерів. Вона буде більш суттєвою, ніж минулорічна.