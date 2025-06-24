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Главная Новости дня Трамп обнародовал переписку Рютте — о чем там идет речь

Трамп обнародовал переписку Рютте — о чем там идет речь

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Дата публикации 24 июня 2025 23:37
Трамп обнародовал скриншот переписки с генсеком НАТО
Дональд Трамп с Марком Рютте. Фото: nato.int
Ключові моменти Переписка президента США с генсеком НАТО

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети переписку с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В этих сообщениях глава Альянса поздравляет американского лидера с "решительными действиями в Иране", а также желает ему хорошего полета в Гаагу, где состоится саммит.

Скриншот этой переписки Трамп опубликовал в своем аккаунте Truth Social.

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Скриншот переписки. Фото: Donald J. Trump/Truth Social

Переписка президента США с генсеком НАТО

В сообщениях Марк Рютте восхваляет Трампа за то, что тот подтолкнул страны НАТО к увеличению оборонных обязательств до 5% ВВП до 2035 года и "сделал всех безопаснее".

"Дональд, вы привели нас к действительно очень важному моменту для Америки и Европы, а также мира. Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет ваша победа", — говорится в одном из его сообщений.

Также представитель Альянса благодарит американского лидера за решительные действия в отношении Ирана, отмечая, что это было чрезвычайно и никто другой раньше на такое не решался.

Напомним, Марк Рютте считает, что Дональду Трампу удалось сдвинуть войну в Украине с мертвой точки. В то же время он заявил, что переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле были несерьезными.

Также мы сообщали, что генсек НАТО пообещал, что Украина до конца текущего года получит помощь от партнеров. Она будет более существенной, чем прошлогодняя.

США НАТО Дональд Трамп Марк Рютте Альянс личные сообщения
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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