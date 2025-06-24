Трамп обнародовал скриншот переписки с генсеком НАТО

Дональд Трамп с Марком Рютте. Фото: nato.int

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети переписку с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В этих сообщениях глава Альянса поздравляет американского лидера с "решительными действиями в Иране", а также желает ему хорошего полета в Гаагу, где состоится саммит.

Скриншот этой переписки Трамп опубликовал в своем аккаунте Truth Social.

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Скриншот переписки. Фото: Donald J. Trump/Truth Social

Переписка президента США с генсеком НАТО

В сообщениях Марк Рютте восхваляет Трампа за то, что тот подтолкнул страны НАТО к увеличению оборонных обязательств до 5% ВВП до 2035 года и "сделал всех безопаснее".



"Дональд, вы привели нас к действительно очень важному моменту для Америки и Европы, а также мира. Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет ваша победа", — говорится в одном из его сообщений.



Также представитель Альянса благодарит американского лидера за решительные действия в отношении Ирана, отмечая, что это было чрезвычайно и никто другой раньше на такое не решался.



Напомним, Марк Рютте считает, что Дональду Трампу удалось сдвинуть войну в Украине с мертвой точки. В то же время он заявил, что переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле были несерьезными.



Также мы сообщали, что генсек НАТО пообещал, что Украина до конца текущего года получит помощь от партнеров. Она будет более существенной, чем прошлогодняя.