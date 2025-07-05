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Головна Новини дня У НАТО зробили нову заяву щодо поставок зброї США для України

У НАТО зробили нову заяву щодо поставок зброї США для України

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 07:24
Військова допомога Україні — Рютте сподівається на "гнучкість" США, щоб Київ мав зброю
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив сподівання, що Сполучені Штати Америки (США) зможуть проявити більшу гнучкість у підтримці України. Йдеться про поставки озброєння.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами Рютте, Вашингтон має зберігати пильність щодо власних оборонних резервів, адже вони критично важливі для колективної безпеки Альянсу. Водночас, як підкреслив генсек, Україні потрібні стабільні поставки військової допомоги, щоб мати змогу продовжувати боротьбу з російською агресією.

"США мають переконатися, що їхні запаси залишаються на потрібному рівні для гарантування оборони самих Сполучених Штатів, адже вони відіграють ключову роль у захисті всього Альянсу. Але при цьому ми очікуємо певної гнучкості, щоб Україна могла просуватися вперед", — заявив Рютте.

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні наголосила, що Сполучені Штати не відмовились від підтримки України — йдеться лише про тимчасове призупинення постачання окремих компонентів озброєння, а не про повне згортання допомоги.

Тим часом американські законодавці з обох партій наполягають на необхідності продовження військової підтримки України. Зокрема, республіканець Майкл МакКоул з Техасу закликав Пентагон не зменшувати обсягів допомоги для ЗСУ. Його позицію підтримує і демократ Адам Сміт, який запевнив, що на складах США немає критичного браку боєприпасів, і це не має бути причиною для згортання постачань.

США НАТО військова допомога Марк Рютте війна в Україні
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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