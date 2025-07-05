Сенатори США закликають Міноборони продовжити військову підтримку України, адже зброї вистачає

Виробництво снарядів на заводі у США. Ілюстративне фото: Міноборони США

Республіканець Майкл МакКоул з Техасу закликає Міноборони США продовжити повноцінну військову підтримку ЗСУ. До його закликів долучається і демократ Адам Сміт, який засвідчує відсутність дефіциту боєприпасів на складах США.

Свій заклик до Міноборони МакКоул виклав в соцмережі X, а висновок Сміта публікує NBC News.

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Повідомлення республіканця Майкла МакКоула. Фото: Скриншот

Республіканець Майкл МакКоул вважає, що зупинка постачання озброєнь чиновниками Пентагону лише послаблює "благородні спроби президента Трампа досягти миру".

МакКоул наводить інформацію демократа Адама Сміта про відсутність проблем з заповненістю військових складів армії США.

"Надання Україні цієї критично важливої ​​зброї не загрожуватиме бойовій готовності США, тому я закликаю адміністрацію швидко відновити допомогу", — зазначив республіканець.

Своєю чергою демократ Палати представників Адам Сміт з Вашингтона заявив, що Пентагон нещиро використовує військову готовність для виправдання припинення допомоги, коли справжня причина, видається, полягає просто в тому, щоб припинити американську допомогу Україні.

"Ми не перебуваємо на найнижчому рівні запасів озброєння, ніж протягом 3,5 років конфлікту в Україні", — сказав Сміт.

Сміт сказав, що його співробітники "бачили цифри" і, не вдаючись у подробиці, що не було жодних ознак дефіциту, які б виправдали призупинення допомоги Україні.

Раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Сполучені Штати не припинили постачання зброї та підтримку України. Деякі конкретні компоненти дійсно не будуть постачатись, але це не означає повного припинення підтримки.

Також ми повідомляли, що 10 липня очільники Великої Британії, Німеччини та Франції проведуть розмову із Володимиром Зеленським. Будуть говорити про подальшу військову підтримку України.