Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини обговорять із Зеленським військову допомогу та відбудову України

Президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Глави Великої Британії, Німеччини та Франції за підтримки Італії проведуть розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Бесіда у форматі відеоконференції з авіабази Нортвуд поблизу Лондона відбудеться вже 10 липня.

Про це з посиланням на Єлисейський палац повідомляє французький канал BMFTV.

Реклама

Читайте також:

Що обговорюватимуть очільники країн

Прем'єр Кір Стармер, канцлер Фрідріх Мерц та президент Еммануель Макрон планують зосередитись на підтримці боєздатності української армії. Крім того, лідери цих країн разом з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні зустрінуться в Римі на конференції з питань відбудови України, а також з іншими посадовцями в інших столицях.

"Обов’язково буде обговорення того, як серйозно підтримувати боєздатність України", — заявили в Єлисейському палаці.

Мета також полягає в тому, щоб забезпечити "відродження української армії" та розгорнути, "коли настане час, сили підтримки в рамках припинення вогню".

Йтиметься й про посилення військової підтримки України, до чого голосно закликала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Хоча залишаються сумніви щодо подальшої підтримки США Європи, ще важливіше зміцнити нашу співпрацю та координацію в рамках ЄС та НАТО, а також у наших прямих відносинах", — сказала фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялось, що США можуть поновити військову допомогу, зокрема постачання ракет Patriot Україні. На це вплинула розмова Трампа та Зеленського.

Також ми інформували, що Дональд Трамп поговорив з диктатором РФ Володимиром Путіним. За словами президента США, він розчарований розмовою і не побачив у Путіні готовності припинити війну.