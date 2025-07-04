Лидеры Великобритании, Франции и Германии обсудят с Зеленским военную помощь и восстановление Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Главы Великобритании, Германии и Франции при поддержке Италии проведут разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа в формате видеоконференции с авиабазы Нортвуд вблизи Лондона состоится уже 10 июля.

Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает французский канал BMFTV.

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Премьер Кир Стармер, канцлер Фридрих Мерц и президент Эммануэль Макрон планируют сосредоточиться на поддержке боеспособности украинской армии. Кроме того, лидеры этих стран вместе с премьер-министром Италии Джорджией Мелони встретятся в Риме на конференции по вопросам восстановления Украины, а также с другими должностными лицами в других столицах.

"Обязательно будет обсуждение того, как серьезно поддерживать боеспособность Украины", — заявили в Елисейском дворце.

Цель также заключается в том, чтобы обеспечить "возрождение украинской армии" и развернуть, "когда наступит время, силы поддержки в рамках прекращения огня".

Пойдет речь и об усилении военной поддержки Украины, к чему громко призвала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Хотя остаются сомнения относительно дальнейшей поддержки США Европы, еще важнее укрепить наше сотрудничество и координацию в рамках ЕС и НАТО, а также в наших прямых отношениях", — сказала фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что США могут возобновить военную помощь, в частности, поставки ракет Patriot Украине. На это повлиял разговор Трампа и Зеленского.

Также мы информировали, что Дональд Трамп поговорил с диктатором РФ Владимиром Путиным. По словам президента США, он разочарован разговором и не увидел у Путина готовности прекратить войну.