Сенаторы США призывают Минобороны продолжить военную поддержку Украины, ведь оружия хватает

Производство снарядов на заводе в США. Иллюстративное фото: Минобороны США

Республиканец Майкл МакКоул из Техаса призывает Минобороны США продолжить полноценную военную поддержку ВСУ. К его призывам присоединяется и демократ Адам Смит, который свидетельствует об отсутствии дефицита боеприпасов на складах США.

Свой призыв к Минобороны МакКоул выложил в соцсети X, а вывод Смита публикует NBC News.

Реклама

Читайте также:

Почему две конкурентные политсилы готовы помогать Украине

Сообщение республиканца Майкла МакКоула. Фото: Скриншот

Республиканец Майкл МакКоул считает, что остановка поставок вооружений чиновниками Пентагона лишь ослабляет "благородные попытки президента Трампа достичь мира".

МакКоул приводит информацию демократа Адама Смита об отсутствии проблем с заполненностью военных складов армии США.

"Предоставление Украине этого критически важного оружия не будет угрожать боевой готовности США, поэтому я призываю администрацию быстро возобновить помощь", — отметил республиканец.

В свою очередь демократ Палаты представителей Адам Смит из Вашингтона заявил, что Пентагон неискренне использует военную готовность для оправдания прекращения помощи, когда настоящая причина, кажется, заключается просто в том, чтобы прекратить американскую помощь Украине.

"Мы не находимся на самом низком уровне запасов вооружения, чем в течение 3,5 лет конфликта в Украине", — сказал Смит.

Смит сказал, что его сотрудники "видели цифры" и, не вдаваясь в подробности, что не было никаких признаков дефицита, которые бы оправдали приостановление помощи Украине.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Соединенные Штаты не прекратили поставки оружия и поддержку Украины. Некоторые конкретные компоненты действительно не будут поставляться, но это не означает полного прекращения поддержки.

Также мы сообщали, что 10 июля руководители Великобритании, Германии и Франции проведут разговор с Владимиром Зеленским. Будут говорить о дальнейшей военной поддержке Украины.