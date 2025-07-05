Сенаторы США призывают Минобороны продолжить военную поддержку Украины, ведь оружия хватает

Дефицита оружия нет — сенаторы просят Минобороны США не хитрить
Республиканец Майкл МакКоул из Техаса призывает Минобороны США продолжить полноценную военную поддержку ВСУ. К его призывам присоединяется и демократ Адам Смит, который свидетельствует об отсутствии дефицита боеприпасов на складах США.
Свой призыв к Минобороны МакКоул выложил в соцсети X, а вывод Смита публикует NBC News.
Почему две конкурентные политсилы готовы помогать Украине
Республиканец Майкл МакКоул считает, что остановка поставок вооружений чиновниками Пентагона лишь ослабляет "благородные попытки президента Трампа достичь мира".
МакКоул приводит информацию демократа Адама Смита об отсутствии проблем с заполненностью военных складов армии США.
"Предоставление Украине этого критически важного оружия не будет угрожать боевой готовности США, поэтому я призываю администрацию быстро возобновить помощь", — отметил республиканец.
В свою очередь демократ Палаты представителей Адам Смит из Вашингтона заявил, что Пентагон неискренне использует военную готовность для оправдания прекращения помощи, когда настоящая причина, кажется, заключается просто в том, чтобы прекратить американскую помощь Украине.
"Мы не находимся на самом низком уровне запасов вооружения, чем в течение 3,5 лет конфликта в Украине", — сказал Смит.
Смит сказал, что его сотрудники "видели цифры" и, не вдаваясь в подробности, что не было никаких признаков дефицита, которые бы оправдали приостановление помощи Украине.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Соединенные Штаты не прекратили поставки оружия и поддержку Украины. Некоторые конкретные компоненты действительно не будут поставляться, но это не означает полного прекращения поддержки.
Также мы сообщали, что 10 июля руководители Великобритании, Германии и Франции проведут разговор с Владимиром Зеленским. Будут говорить о дальнейшей военной поддержке Украины.
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