Джорджа Мелоні заявила, що Трамп лише частково, а не повністю, припинить постачання зброї Україні

Президент США Дональд Трамп та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Фото: Reuters

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Сполучені Штати не припинили постачання зброї та підтримку України. Деякі конкретні компоненти дійсно не будуть постачатись, але це не означає повного припинення підтримки.

Про це Мелоні заявила на форумі в Массерії, повідомляє Ansa.it.

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Очільниця Італії зазначила, що особисто розмовляла з Трампом і обговорила про підтримку Києва. Йшлось і про мита США щодо європейських товарів.

"Сподіваюся на позитивний розвиток подій у цих питаннях", — сказала Мелоні.

Раніше ми інформували, що 10 липня очільники Великої Британії, Німеччини та Франції проведуть розмову із Володимиром Зеленським. Будуть говорити про подальшу військову підтримку України.

Також повідомлялось, що повітряні сили ЗСУ вдруге за тиждень вдарили по командному пункту 8-ї армії Росії на Донеччині. Такі удари знижують здатність окупантів вести операції у регіоні.