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Главная Новости дня Трамп лишь частично не будет помогать Украине, — заявление Мелони

Трамп лишь частично не будет помогать Украине, — заявление Мелони

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 23:55
Джорджа Мелони заявила, что Трамп лишь частично, а не полностью, прекратит поставки оружия Украине
Президент США Дональд Трамп и премьер Италии Джорджа Мелони. Фото: Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Соединенные Штаты не прекратили поставки оружия и поддержку Украины. Некоторые конкретные компоненты действительно не будут поставляться, но это не означает полного прекращения поддержки.

Об этом Мелони заявила на форуме в Массерии, сообщает Ansa.it.

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Глава Италии отметила, что лично разговаривала с Трампом и обсудила поддержку Киева. Речь шла и о пошлинах США в отношении европейских товаров.

"Надеюсь на позитивное развитие событий в этих вопросах", — сказала Мелони.

Ранее мы информировали, что 10 июля руководители Великобритании, Германии и Франции проведут разговор с Владимиром Зеленским. Будут говорить о дальнейшей военной поддержке Украины.

Также сообщалось, что воздушные силы ВСУ второй раз за неделю ударили по командному пункту 8-й армии России в Донецкой области. Такие удары снижают способность оккупантов вести операции в регионе.

ВСУ Дональд Трамп военная помощь Джорджа Мелони война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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