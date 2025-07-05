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Главная Новости дня В НАТО сделали новое заявление о поставках оружия США для Украины

В НАТО сделали новое заявление о поставках оружия США для Украины

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 07:24
Военная помощь Украине — Рютте надеется на "гибкость" США, чтобы Киев имел оружие
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду, что Соединенные Штаты Америки (США) смогут проявить большую гибкость в поддержке Украины. Речь идет о поставках вооружения.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам Рютте, Вашингтон должен сохранять бдительность в отношении собственных оборонных резервов, ведь они критически важны для коллективной безопасности Альянса. В то же время, как подчеркнул генсек, Украине нужны стабильные поставки военной помощи, чтобы иметь возможность продолжать борьбу с российской агрессией.

"США должны убедиться, что их запасы остаются на нужном уровне для обеспечения обороны самих Соединенных Штатов, ведь они играют ключевую роль в защите всего Альянса. Но при этом мы ожидаем определенной гибкости, чтобы Украина могла продвигаться вперед", — заявил Рютте.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что Соединенные Штаты не отказались от поддержки Украины — речь идет лишь о временном приостановлении поставок отдельных компонентов вооружения, а не о полном сворачивании помощи.

Между тем американские законодатели из обеих партий настаивают на необходимости продолжения военной поддержки Украины. В частности, республиканец Майкл МакКоул из Техаса призвал Пентагон не уменьшать объемов помощи для ВСУ. Его позицию поддерживает и демократ Адам Смит, который заверил, что на складах США нет критической нехватки боеприпасов, и это не должно быть причиной для сворачивания поставок.

США НАТО военная помощь Марк Рютте война в Украине
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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