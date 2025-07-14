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Зеленский провел разговор с генсеком НАТО — подробности

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 22:56
Зеленский поговорил с Марком Рютте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В понедельник, 14 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генсеком НАТО Марком Рютте. Глава государства назвал общение с Рютте "очень хорошим".

Об этом Зеленский написал в Telegram.

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"Говорил с Генсеком НАТО Марком Рютте. Тоже очень хороший разговор. Марк проинформировал о сегодняшней встрече в Вашингтоне с Президентом Трампом и о деталях сотрудничества между Европой и Соединенными Штатами ради продолжения и укрепления поддержки Украины", — сообщил президент.

А также отметил, что Украина ценит готовность предоставить дополнительные "Петриоты", и для этого уже вместе работают Америка, Германия и Норвегия. По словам Зеленского, также будут поставки другого оружия для защиты жизни наших людей и отражения российских штурмов.

"Важно увеличивать давление на Россию ради мира и сохранять жизни людей. Спасибо, Марк!" — резюмировал глава государства.

Зеленський
Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что недавно Марк Рютте выразил надежду, что США смогут проявить большую гибкость в поддержке Украины.

Также Рютте ранее заявлял о том, что Альянс должен убедиться, что Украина имеет все необходимое, чтобы остановить Путина от повторной попытки вторжения.

Владимир Зеленский НАТО военная помощь Марк Рютте война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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