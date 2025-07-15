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Главная Новости дня Рютте заявил, что РФ привела на переговоры в Стамбул историка

Рютте заявил, что РФ привела на переговоры в Стамбул историка

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 05:14
Россия привела на переговоры в Стамбул историка, заявил Рютте
Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что россияне отправили в Стамбул на переговоры с Украиной историка, который рассказывал об истории РФ с 1250 года. В частности, он имел в виду главу делегации России Владимира Мединского.

Об этом сообщает Telegram Donald Trump на украинском языке.

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Как рассказал Генсек, на Украину было давление, чтобы в Стамбул отправились высокопоставленные представители. В то же время в Москве решили не отправлять серьезных людей для переговоров в Турции.

"Мы действительно давили на украинцев, чтобы они отправили в Стамбул команду высокопоставленных представителей, и они это сделали. Но потом россияне привели историка, который рассказывал об истории России с 1250 года", — сказал генсек НАТО.

Также отметим, что ранее Мединский, который является помощником главы Кремля Владимира Путина, предлагал ранее прислать Рютте школьный учебник истории, чтобы он мог выяснить, что в XII веке Украины якобы не было.

Напомним, вчера генсек НАТО прибыл в Вашингтон и встретился с президентом США Дональдом Трампом. Впоследствии лидер Украины Владимир Зеленский провел с Рютте телефонный разговор, в котором глава Альянса рассказал о деталях сотрудничества между Европой в США ради поддержки Украины.

Также мы писали, что по словам Зеленского, третий раунд переговоров между Украиной и РФ возможен после того, когда будут завершены согласованные обмены пленными.

НАТО делегация Марк Рютте Россия Стамбул мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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