Россия привела на переговоры в Стамбул историка, заявил Рютте

Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что россияне отправили в Стамбул на переговоры с Украиной историка, который рассказывал об истории РФ с 1250 года. В частности, он имел в виду главу делегации России Владимира Мединского.

Об этом сообщает Telegram Donald Trump на украинском языке.

Реклама

Читайте также:

Что сказал Рютте о делегации РФ в Стамбуле

Как рассказал Генсек, на Украину было давление, чтобы в Стамбул отправились высокопоставленные представители. В то же время в Москве решили не отправлять серьезных людей для переговоров в Турции.

"Мы действительно давили на украинцев, чтобы они отправили в Стамбул команду высокопоставленных представителей, и они это сделали. Но потом россияне привели историка, который рассказывал об истории России с 1250 года", — сказал генсек НАТО.

Также отметим, что ранее Мединский, который является помощником главы Кремля Владимира Путина, предлагал ранее прислать Рютте школьный учебник истории, чтобы он мог выяснить, что в XII веке Украины якобы не было.

Напомним, вчера генсек НАТО прибыл в Вашингтон и встретился с президентом США Дональдом Трампом. Впоследствии лидер Украины Владимир Зеленский провел с Рютте телефонный разговор, в котором глава Альянса рассказал о деталях сотрудничества между Европой в США ради поддержки Украины.

Также мы писали, что по словам Зеленского, третий раунд переговоров между Украиной и РФ возможен после того, когда будут завершены согласованные обмены пленными.