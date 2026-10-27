Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу. Фото: Reuters

Наразі в Ізраїлі проходять парламентські вибори, які визначать, чи зможе чинний прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу свою владу зважаючи на тривалі війни й внутрішньополітичну кризу країни. Результати голосування важливі для України, адже вони можуть вплинути на зовнішню політику держави.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на РБК-Україна.

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Хто бореться за владу в Ізраїлі

Беньяміна Нетаньягу та його партія "Лікуд" та об’єднана опозиція є головними учасниками виборів. Провладний табір може отримати 48 місць у Кнесеті, а чотири основні опозиційні партії — 54. Для парламентської більшості необхідно щонайменше 61 мандат.

Саме тому вирішальними можуть стати результати невеликих партій і явка виборців. А у випадку, якщо жоден табір не отримає більшості голосів, то формування уряду залежатиме від коаліційних переговорів.

Попри критику чинного прем'єр-міністра Нетаньягу через затяжні війни, економічні труднощі та внутрішні суперечності, він має багато прихильників. Його стратегія на виборах — збереження позицій власної партії. Він не хоче допустити формування опозицією парламентської більшості. У випадку відсутності 61 мандата результат перемовин між двома партіями може дати можливість йому продовжувати бути при владі.

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Що вибори в Ізраїлі означають для України

Подані вибори неабияк важливі для України, адже держава зацікавлена в оборонній співпраці та протидії іранським дронам.

Експерти зазначають, що саме опозиція Ізраїлю прихильніше ставиться до України та хоче розвитку партнерських відносин, чого не можна сказати про чинну урядову коаліцію. Саме зміна влади може створити хороші умови для діалогу з країною та протидію Ірану та важливому обміні досвідом в оборонній сфері.

Відносин Ізраїлю з Європейським Союзом є потенційним напрямком відновлення. Для української держави це має позитивне значення з огляду на спільні інтереси у сфері регіональної безпеки та міжнародної дипломатії.

Політика нинішнього уряду — це обережність у відносинах із Києвом і Москвою. Важливо розуміти, у разі перемоги опозиції конкретні зміни залежатимуть від домовленостей усередині нової коаліції та її пріоритетів.

Ми писали, що чинний прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив свою думку про удари України по російським дата-центрам. Він заявив, що це було відчутно і в Ізраїлі, адже значна частина онлайн- активності російської сторони, яка була спрямована проти них, зникла.

Новини.LIVE інформували як ХАМАС напав на Ізраїль і це стало початком великої війни. Три роки тому бойовики із сектора Гази здійснили масований обстріл ракетами на Ізраїль та прорвали кордон.