Премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

В настоящее время в Израиле проходят парламентские выборы, которые определят, сможет ли действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху удержать власть в условиях затянувшихся войн и внутриполитического кризиса в стране. Результаты голосования важны для Украины, ведь они могут повлиять на внешнюю политику государства.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

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Кто борется за власть в Израиле

Беньямин Нетаньяху и его партия "Ликуд", а также объединенная оппозиция являются главными участниками выборов. Проправительственный лагерь может получить 48 мест в Кнессете, а четыре основные оппозиционные партии — 54. Для парламентского большинства необходимо не менее 61 мандата.

Именно поэтому решающими могут стать результаты небольших партий и явка избирателей. А в случае, если ни один лагерь не получит большинства голосов, то формирование правительства будет зависеть от коалиционных переговоров.

Несмотря на критику действующего премьер-министра Нетаньяху из-за затяжных войн, экономических трудностей и внутренних противоречий, у него много сторонников. Его стратегия на выборах — сохранение позиций собственной партии. Он не хочет допустить формирования оппозицией парламентского большинства. В случае отсутствия 61 мандата результат переговоров между двумя партиями может дать ему возможность остаться у власти.

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Что выборы в Израиле значат для Украины

Эти выборы чрезвычайно важны для Украины, ведь государство заинтересовано в сотрудничестве в сфере обороны и противодействии иранским дронам.

Эксперты отмечают, что именно оппозиция Израиля более благосклонно относится к Украине и заинтересована в развитии партнерских отношений, чего нельзя сказать о действующей правительственной коалиции. Именно смена власти может создать благоприятные условия для диалога со страной, противодействия Ирану и важного обмена опытом в оборонной сфере.

Отношения Израиля с Европейским Союзом являются потенциальным направлением восстановления. Для украинского государства это имеет положительное значение, учитывая общие интересы в сфере региональной безопасности и международной дипломатии.

Политика нынешнего правительства — это осторожность в отношениях с Киевом и Москвой. Важно понимать, что в случае победы оппозиции конкретные изменения будут зависеть от договоренностей внутри новой коалиции и ее приоритетов.

Мы писали, что действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказал своё мнение об ударах Украины по российским дата-центрам. Он заявил, что это было ощутимо и в Израиле, ведь значительная часть онлайн-активности российской стороны, которая была направлена против них, исчезла.

Новини.LIVE сообщали, как ХАМАС напал на Израиль, и это стало началом большой войны. Три года назад боевики из сектора Газа осуществили массированный ракетный обстрел Израиля и прорвали границу.