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Главная Новости дня Нетаньяху: удар по Яндексу сократил активность РФ против Израиля

Нетаньяху: удар по Яндексу сократил активность РФ против Израиля

Ua ru
19 октября 2026 02:30
Нетаньяху заявил, что удар Украины по Яндексу снизил активность России против Израиля Reuters
Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что последствия ударов Украины по дата-центрах российского "Яндекса" были ощутимы и в Израиле. По его словам, после этих атак значительная часть онлайн-активность со стороны России, направленной против Израиля — исчезла.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на IsraeliPM.

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Что сказал Нетаньяху об ударах по "Яндексу"

Израильский премьер рассказал, что после удара по компании "Яндекс" исчезло около 60% онлайн-активности российский пользователей, которая была направлена против Израиля.

России произошел удар по компании "Яндекс". 60% онлайн-активности, которая была направлена против нас со стороны российских пользователей, исчезла", — заявил Нетаньяху.

По его словам, этот инцидент показывает, какие возможности может дать такое воздействие. В связи с этим он подчеркнул, что Израиль должен работать в этом направлении, несмотря на ограничения с демократическим устроцсктова страны.

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Резюмируя Нетаньяху сказал, что Израиль уже приступает к работе в этой сфере.

Как сообщали Новини.LIVE, летом в СМИ была информация, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху воспользовались правом вето, чтобы заблокировать поставку Украине американских систем ПВО "железный купол". По данным медиа, это произошло в 2023 году.

Также мы писали, что в ночь на 18 октября под ударом украинских дронов оказался Питер. В результате атаки было попадание по дата-центру компании "ВКонтакте".

Израиль Биньямин Нетаньяху Украина Россия дата-центр
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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