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Головна Новини дня Нетаньягу: удар по Яндексу зменшив активність РФ проти Ізраїлю

Нетаньягу: удар по Яндексу зменшив активність РФ проти Ізраїлю

Ua ru
19 жовтня 2026 02:30
Нетаньяху заявив, що удар України по «Яндексу» знизив активність Росії проти Ізраїлю Reuters
Біньямін Нетаньяху. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що наслідки ударів України по дата-центрах російського "Яндекса" були відчутні й в Ізраїлі. За його словами, після цих атак значна частина онлайн-активності з боку Росії, спрямованої проти Ізраїлю, зникла.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на IsraeliPM.

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Що сказав Нетаньяху про удари по "Яндексу"

Ізраїльський прем'єр розповів, що після удару по компанії "Яндекс" зникла близько 60% онлайн-активності російських користувачів, яка була спрямована проти Ізраїлю.

Росії стався удар по компанії "Яндекс". 60% онлайн-активності, яка була спрямована проти нас з боку російських користувачів, зникла", — заявив Нетаньягу.

За його словами, цей інцидент показує, які можливості може дати такий вплив. У зв’язку з цим він наголосив, що Ізраїль має працювати в цьому напрямку, незважаючи на обмеження, пов’язані з демократичним устроєм країни.

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Підсумовуючи, Нетаньягу сказав, що Ізраїль уже приступає до роботи в цій сфері.

Як повідомляли Новини.LIVE, влітку у ЗМІ з’явилася інформація, що прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скористався правом вето, щоб заблокувати постачання Україні американських систем ППО «Залізний купол». За даними ЗМІ, це сталося у 2023 році.

Також ми писали, що в ніч на 18 жовтня під ударом українських дронів опинився Санкт-Петербург. У результаті атаки було влучено в дата-центр компанії "ВКонтакте".

Ізраїль Беньямін Нетаньягу Україна Росія дата-центр
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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