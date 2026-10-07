Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года: что произошло три года назад

Последствия военного конфликта на Ближнем Востоке. Фото: Reuters

В среду, 7 октября, исполняется три года со дня масштабного нападения ХАМАС и других палестинских группировок на Израиль. Утром этого дня в 2023 году боевики из сектора Газа осуществили массированный ракетный обстрел израильской территории, после чего прорвали границу и атаковали населенные пункты и военные объекты на юге страны. Нападение привело к гибели около 1200 человек, преимущественно гражданских, а около 250 человек были взяты в заложники.

Новини.LIVE рассказывают, как происходило масштабное нападение на Израиль, после которого началась новая фаза войны.

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Три года со дня, изменившего Ближний Восток

Нападение началось ранним утром 7 октября 2023 года. По территории Израиля из сектора Газа начали запускать тысячи ракет, из-за чего во многих населенных пунктах на юге и в центральной части страны раздались сирены.

Одновременно боевики начали пересекать границу. Они использовали различные способы проникновения на израильскую территорию — в частности, автомобили, мотоциклы, лодки и парапланы. Часть боевиков атаковала приграничные военные позиции, после чего им удалось проникнуть в населённые пункты вблизи сектора Газа.

Война между Израилем и ХАМАС. Фото: Reuters

Нападение произошло в день еврейского праздника Симхат-Тора, который в том году пришелся на 7 октября. Из-за выходного и праздничного дня во многих местах находилось значительное количество гражданских лиц.

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В населенных пунктах происходили нападения на гражданских и военных. Людей убивали в домах и на улицах, часть домов поджигали. Израильские военные и силовые структуры в течение нескольких часов пытались восстановить контроль над атакованными территориями.

Захват заложников

Во время атаки боевики захватывали людей и переправляли их в сектор Газа. Среди заложников были дети, женщины, пожилые люди, военнослужащие и иностранные граждане.

Вид на разрушенные здания в секторе Газа с израильской стороны границы. Фото: Reuters

В целом, по израильским данным, 7 октября было захвачено около 250 человек. Часть заложников впоследствии освободили в ходе обменов, некоторых удалось освободить в результате военных операций. Судьба остальных стала одним из главных вопросов в ходе дальнейшего конфликта.

Реакция Израиля на нападение

После начала атаки Израиль объявил о введении военного положения. Армия начала наносить удары по целям в секторе Газа, а израильские вооруженные силы были приведены в состояние повышенной готовности.

Израиль объявил о начале военной операции, главной целью которой было уничтожение военного потенциала ХАМАС и освобождение заложников.

В последующие недели Израиль значительно усилил удары по сектору Газа, а в конце октября 2023 года начал масштабную наземную операцию.

Таким образом, атака стала началом масштабной войны между Израилем и ХАМАС. Боевые действия в секторе Газа привели к значительным разрушениям и большому количеству жертв среди гражданского населения.

Конфликт также вышел за пределы сектора Газа. На севере Израиля регулярно происходили обстрелы со стороны ливанской группировки "Хезболла", а напряженность распространилась на другие страны региона.

В 2024 году прямое противостояние между Израилем и Ираном также перешло в открытую фазу: Иран совершил масштабную ракетно-дроновую атаку на Израиль в апреле, а впоследствии — ещё один крупный ракетный удар в октябре.

Как писали Новини.LIVE, в январе 2026 года президент США Дональд Трамп объявил о начале второго этапа мирного плана в отношении Сектора Газа. Он предусматривал переход к новому формату управления территорией, создание переходной администрации и дальнейшие шаги по восстановлению Газы. Среди ключевых вопросов второго этапа оставались демилитаризация ХАМАС и формирование системы гражданского управления.

Также недавно Израиль сообщил о ликвидации Изз ад-Дина аль-Бейка — руководителя вооруженного крыла ХАМАС в северной части Сектора Газа. По данным Reuters, он погиб в результате израильского авиаудара по жилому дому в районе Наср в Газе. Израильская сторона заявила, что аль-Бейк был причастен к планированию атак и вербовке боевиков.