Правило двух стен не заменяет укрытие во время атаки: рекомендации от ГСЧС

Люди спускаются в укрытие. Фото: УНИАН

Главный инспектор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности аппарата "ГСЧС" Алексей Дмитрюк дал рекомендации по поведению во время воздушных тревог. По его словам, так называемое правило двух стен не является альтернативой укрытию, поэтому не гарантирует безопасности.

Об этом Алексей Дмитрюк рассказал в проекте Новини.LIVE "Наша справа".

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Поведение во время воздушных тревог

Дмитрюк отметил, что правило двух стен может в определенной степени снизить риск поражения осколками стекла и воздействия взрывной волны, но не защищает от прямого попадания.

"Основное правило неизменно — после получения сигнала воздушной тревоги необходимо без промедления направляться к ближайшему доступному укрытию. Именно поэтому ГСЧС постоянно рекомендует заранее знать местоположение ближайшего укрытия и маршрут к нему", — говорит он.

В случае, если обстрел уже начался и возможности безопасно добраться до укрытия нет, то нужно использовать самое защищенное из доступных мест.

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Дмитрюк сообщил, что подробные алгоритмы действий для различных ситуаций размещены в официальном справочнике по безопасности ГСЧС.

Как писали Новини.LIVE, в Запорожье открыли подземный детский сад, который обустроили на базе противорадиационного укрытия. Учреждение рассчитано на 140 детей.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что во время российских атак около 8% укрытий в Украине остаются недоступными для людей. В то же время часть защитных сооружений фактически существует лишь формально, без реального обустройства.