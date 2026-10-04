Правило двох стін не замінює укриття під час атаки: правила від ДСНС

Люди спускаються в укриття. Фото: УНІАН

Головний інспектор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності апарату "ДСНС" Олексій Дмитрюк дав поради стосовно поведінки під час повітряних тривог. За його словами, так зване правило двох стін не є альтернативою укриттю, тому не гарантує безпеки.

Про це Олексій Дмитрюк сказав в проєкті Новини.LIVE "Наша справа".

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Поведінка під час повітряних тривог

Дмитрюк зауважив, що правило двох стін може певною мірою зменшити ризик ураження уламками скла та дії вибухової хвилі, але не захищає від прямого влучання.

"Основне правило незмінне — після отримання сигналу повітряної тривоги необхідно без зволікань прямувати до найближчого доступного укриття. Саме тому ДСНС постійно рекомендує заздалегідь знати місце найближчого укриття та маршрут до нього", — каже він.

У випадку, якщо обстріл вже розпочався та можливості дістатися до укриття безпечно немає, то потрібно використовувати найбільше захищене доступне місце.

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Дмитрюк повідомив, що детальні алгоритми дій для різних ситуацій розміщені в офіційній абетці безпеки ДСНС.

Як писали Новини.LIVE, у Запоріжжі відкрили підземний дитячий садок, який облаштували на базі протирадіаційного укриття. Заклад розрахований на 140 дітей.

Крім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що під час російських атак близько 8% укриттів в Україні залишаються недоступними для людей. Водночас частина захисних споруд фактично існує лише формально, без реального облаштування.