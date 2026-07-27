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Главная Новости дня Reuters: Израиль ликвидировал высокопоставленного чиновника ХАМАС

Reuters: Израиль ликвидировал высокопоставленного чиновника ХАМАС

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 01:55
Израиль ударил по Газе - ликвидирован высокопоставленный сотрудник службы безопасности хз ХАМАС
Израильские военные. Фото: Reuters

В воскресенье, 26 июля, Израиль нанес удар по сектору Газа, в результате которого погибли высокопоставленный офицер службы внутренней безопасности ХАМАС, и его сообщник. Инцидент произошел, когда они ехали на автомобиле через Дейр-эль-Балах в центральной части Газы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой Reuters.

Кого ликвидировал Израиль из ХАМАС

Согласно заявлению ХАМАС, в результате израильского удара погибли полковник Ваэль Эль-Ледави, который является главой службы в центральной части Газы, а также погиб майор Рамках Абу Зрайк.

Израильские военные в свою очередь заявили, что нанесли удар по боевику ХАМАС, но никаких подробностей не сообщили.

Отметим, что в последние месяцы Израиль убил десятки сотрудников полиции и высокопоставленных чиновников, обвинив многих из них в принадлежности крылу ХАМАС, который представляет непосредственную угрозу Израилю и силам этой страны в секторе Газа.

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В то же время в ХАМАС заявляют, что израильские атаки на полицию и штаб-квартиру направлены на то, ч лбы посеять хаос и анархию в анклаве и нарушить перемирие, которое было достигнуто в октябре при посредничестве США.

Согласно данным органов здравоохранения Газы, после прекращения огня количество погибших в результате израильских ударов продолжает увеличиваться, и в основном речь о мирных жителях. Известно, что с момента вступления перемирия погибли уже более 1190 человек.

Как поясняет Reuters, перемирие остановило полномасштабные боевые действия, однако не прекратило ежедневные израильские удары. При этом сами боевики за этот период убили четырех израильских солдат.

На данный момент Израиль фактически контролирует примерно 64% небольшой прибрежной полосы, разрушенной в результате двухлетней военной операции, которая последовала за нападением ХАМАС на юг Израиля в 2023 году.

Как итог, почти все 2 миллиона жителей Газы сейчас живут на узкой полоске земли на побережье, в основном во временных палатках или поврежденных зданиях, а также в ужасных условиях под контролем ХАМАС.

Как сообщали Новини.LIVE, в мае стало известно, что в Иране казнили бывшего чемпиона по смешанным единоборствам Голамрезу Хани Шакабара. Причиной стало то, что его подозревали в работе на Израиль.

Также мы писали, что 7 апреля возле консульства Израиля в Стамбуле произошла стрельба. В результате инцидента были ранены полицейские и нейтрализованы нападающие.

Израиль Сектор Газа ХАМАС
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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