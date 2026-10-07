Атака ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року: що сталося три роки тому

Наслідки воєнного конфлітку на Близькому Сході. Фото: Reuters

У середу, 7 жовтня, виповнюється три роки від масштабної атаки ХАМАС та інших палестинських угруповань на Ізраїль. Вранці цього дня у 2023 році бойовики із сектора Гази здійснили масований ракетний обстріл ізраїльської території, після чого прорвали кордон і атакували населені пункти та військові об’єкти на півдні країни. Напад призвів до загибелі близько 1200 людей, переважно цивільних, а близько 250 людей були захоплені в заручники.

Новини.LIVE розповідають, як відбувався масштабний напад на Ізраїль, після якого розпочалася нова фаза війни.

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Три роки від дня, який змінив Близький Схід

Напад розпочався рано-вранці 7 жовтня 2023 року. По території Ізраїлю з сектора Гази почали запускати тисячі ракет, через що в багатьох населених пунктах на півдні та в центральній частині країни пролунали сирени.

Одночасно бойовики почали перетинати кордон. Вони використовували різні способи проникнення на ізраїльську територію — зокрема автомобілі, мотоцикли, човни та параплани. Частина бойовиків атакувала прикордонні військові позиції, після чого вони змогли потрапити до населених пунктів поблизу сектора Гази.

Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Фото: Reuters

Напад відбувся у день єврейського свята Сімхат-Тора, яке того року припало на 7 жовтня. Через вихідний та святковий день у багатьох місцях перебувала значна кількість цивільних.

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У населених пунктах відбувалися напади на цивільних і військових. Людей вбивали в будинках та на вулицях, частину будинків підпалювали. Ізраїльські військові та силові структури протягом годин намагалися відновити контроль над атакованими територіями.

Захоплення заручників

Під час атаки бойовики захоплювали людей і переправляли їх до сектора Гази. Серед заручників були діти, жінки, літні люди, військовослужбовці та іноземні громадяни.

Вид на зруйновані будівлі в секторі Гази з ізраїльського боку кордону. Фото: Reuters

Загалом, за ізраїльськими даними, 7 жовтня було захоплено близько 250 людей. Частину заручників згодом звільнили під час обмінів, деяких вдалося визволити внаслідок військових операцій. Доля інших стала одним із головних питань під час подальшого конфлікту.

Реакція Ізраїлю на напад

Після початку атаки Ізраїль оголосив про стан війни. Армія почала завдавати ударів по цілях у секторі Гази, а ізраїльські військові сили були приведені у стан підвищеної готовності.

Ізраїль заявив про початок військової операції, головною метою якої було знищення військових можливостей ХАМАС та повернення заручників.

У наступні тижні Ізраїль значно посилив удари по сектору Гази, а наприкінці жовтня 2023 року розпочав масштабну наземну операцію.

Таким чином атака стала початком масштабної війни між Ізраїлем і ХАМАС. Бойові дії в секторі Гази спричинили значні руйнування та велику кількість жертв серед цивільного населення.

Конфлікт також вийшов за межі сектора Гази. На півночі Ізраїлю регулярно відбувалися обстріли з боку ліванського угруповання "Хезболла", а напруженість поширилася на інші країни регіону.

У 2024 році пряме протистояння між Ізраїлем та Іраном також перейшло у відкриту фазу: Іран здійснив масштабну ракетно-дронову атаку на Ізраїль у квітні, а згодом — ще один великий ракетний удар у жовтні.

Як писали Новини.LIVE, у січні 2026 року президент США Дональд Трамп оголосив про початок другого етапу мирного плану щодо Сектора Гази. Він передбачав перехід до нового формату управління територією, створення перехідної адміністрації та подальші кроки для відновлення Гази. Серед ключових питань другого етапу залишалися демілітаризація ХАМАС і формування системи цивільного управління.

Також нещодавно Ізраїль повідомив про ліквідацію Ізз ад-Діна аль-Бейка — керівника збройного крила ХАМАС у північній частині Сектора Гази. За даними Reuters, він загинув унаслідок ізраїльського авіаудару по житловому будинку в районі Наср у Газі. Ізраїльська сторона заявила, що аль-Бейк був причетний до планування атак і вербування бойовиків.