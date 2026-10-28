Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Фото: УНІАН

В Ізраїлі 27 жовтня відбулися парламентські вибори. За першими результатами екзит-полу, партія чинного прем'єра Біньяміна Нетаньягу "Лікуд" отримує найбільше мандатів. Проте опозиційний блок випереджає союзників прем'єра за кількістю місць у Кнесеті. Жодна зі сторін поки не має достатньої підтримки для формування уряду.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на The Times of Israel.

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Перші результати екзит-полів

За даними екзит-полу Channel 12, партія Біньяміна Нетаньягу "Лікуд" отримує 24 мандати зі 120. На другому місці опозиційна партія "Яшар" на чолі з Гаді Айзенкотом, якій прогнозують 22 місця.

Загалом блоку противників Біньяміна Нетаньягу прогнозують 52 мандати у Кнесеті, тоді як партіям, які підтримують чинного прем'єра, — 50. Ще 18 місць можуть отримати дві арабські партії — "Об'єднаний список" та РААМ. Вони також виступають проти чинного прем'єр-міністра Ізраїлю. Для арабських партій такий результат може стати рекордним.

Для формування парламентської більшості необхідно щонайменше 61 місце зі 120. За попередніми результатами, жоден із двох основних блоків не досягає цього показника.

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Вибори в Ізраїлі

Парламентські вибори в Ізраїлі відбулися 27 жовтня. Це перші вибори в країні після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року та війни в секторі Газа. За їхніми результатами буде обрано 120 депутатів Кнесету — ізраїльського парламенту.

Головна боротьба розгортається між блоком чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, який очолює "Лікуд", та опозиційними партіями на чолі з Гаді Айзенкотом — колишнім начальником Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю та лідером партії "Яшар".

В Ізраїлі діє пропорційна виборча система: місця в парламенті розподіляються між партійними списками відповідно до результатів голосування. Щоб потрапити до Кнесету, політична сила має набрати щонайменше 3,25% голосів. Проте перше місце окремої партії не гарантує їй можливості сформувати уряд. Для цього потрібна підтримка щонайменше 61 депутата.

Новини.LIVE повідомляли, що Біньямін Нетаньягу назвав Україну прикладом сучасної війни дронів. Ізраїльський прем'єр заявив, що його країна вивчає український досвід застосування безпілотників і протидії їм. Ізраїль інвестує у відповідні оборонні технології.

Раніше Новини.LIVE писали про заяву Біньяміна Нетаньягу щодо ударів України по російському "Яндексу". За словами прем'єра Ізраїлю, після ударів по дата-центрах компанії приблизно на 60% скоротилася онлайн-активність російських користувачів, спрямована проти Ізраїлю.