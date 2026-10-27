Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: Reuters

Україна впливає на розвиток сучасної війни, зокрема на застосування безпілотників і протидію їм. Ізраїль також вивчає український досвід та інвестує у створення технологій для боротьби з дронами, зокрема з боку Ірану.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на слова прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу під час зустрічі з представниками медіа напередодні виборів, інформує Новини.LIVE.

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Як Україна впливає на розвиток технологій дронів

За словами Нетаньягу, досвід війни Росії проти України став важливим для розуміння того, як використовувати безпілотники на полі бою та протидіяти їм.

"Те, чого навчилася Україна і що аналізує весь світ, - і як воювати проти дронів, і як воювати за допомогою дронів. І це найбільша зміна, це найсильніший вплив війни в Україні на світову арену. Хоча люди не до кінця це розуміють, але ми тут [в Ізраїлі — Ред.] вкладаємо у це величезні інвестиції", — сказав Нетаньягу.

Він зазначив, що безпілотники стали головною технологічною зміною у веденні війни. Для розробки нових засобів протидії різним типам дронів Ізраїль залучає науковців, військових фахівців і технологічні компанії.

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Нетаньягу також заявив, що передача Іраном відповідних засобів Росії суперечить інтересам Ізраїлю. За його словами, країна інвестує в розробки оборонних підприємств і технологічних стартапів, щоб створити нові рішення як у сфері безпілотників, так і для захисту від них.

"Але я вважаю, що наш шлях - колосальний прорив наших оборонних підприємств, включаючи стартапи. Це безліч взаємопов’язаних напрямків, у які ми інвестуємо, і я вірю, що ми дамо світові рішення як у сфері самих дронів, так і щодо захисту від дронів", — зазначив прем’єр-міністр Ізраїлю.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Ізраїлі відбуваються парламентські вибори, які визначать, чи зможе прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу зберегти владу на тлі тривалих воєн і внутрішньополітичної кризи. Результати голосування важливі для України, оскільки можуть вплинути на зовнішню політику Ізраїлю та перспективи оборонної співпраці між країнами.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 19 жовтня Нетаньягу заявив про зменшення приблизно на 60% онлайн-активності російських користувачів, спрямованої проти Ізраїлю, після удару України по дата-центрах російського "Яндекса". За словами ізраїльського прем’єра, цей випадок продемонстрував можливий вплив таких операцій.