Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Украина оказывает влияние на развитие современной войны, в частности на применение беспилотников и противодействие им. Израиль также изучает украинский опыт и инвестирует в создание технологий для борьбы с дронами, в частности со стороны Ирана.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время встречи с представителями СМИ накануне выборов, сообщает Новини.LIVE.

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Как Украина влияет на развитие технологий дронов

По словам Нетаньяху, опыт войны России против Украины стал важным для понимания того, как использовать беспилотники на поле боя и противодействовать им.

"То, чему научилась Украина и что анализирует весь мир, — и как воевать против дронов, и как воевать с помощью дронов. И это самое большое изменение, это самое сильное влияние войны в Украине на мировую арену. Хотя люди не до конца это понимают, но мы здесь [в Израиле — Ред.] вкладываем в это огромные инвестиции", — сказал Нетаньяху.

Он отметил, что беспилотники стали главным технологическим изменением в ведении войны. Для разработки новых средств противодействия различным типам дронов Израиль привлекает ученых, военных специалистов и технологические компании.

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Нетаньяху также заявил, что передача Ираном соответствующих средств России противоречит интересам Израиля. По его словам, страна инвестирует в разработки оборонных предприятий и технологических стартапов, чтобы создать новые решения как в сфере беспилотников, так и для защиты от них.

"Но я считаю, что наш путь — это колоссальный прорыв наших оборонных предприятий, включая стартапы. Это множество взаимосвязанных направлений, в которые мы инвестируем, и я верю, что мы предложим миру решения как в сфере самих дронов, так и в сфере защиты от дронов", — отметил премьер-министр Израиля.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Израиле проходят парламентские выборы, которые определят, сможет ли премьер-министр Биньямин Нетаньяху удержать власть на фоне затянувшихся войн и внутриполитического кризиса. Результаты голосования важны для Украины, поскольку могут повлиять на внешнюю политику Израиля и перспективы оборонного сотрудничества между странами.

Также Новини.LIVE сообщали, что 19 октября Нетаньяху заявил о снижении примерно на 60% онлайн-активности российских пользователей, направленной против Израиля, после удара Украины по дата-центрам российского "Яндекса". По словам израильского премьера, этот случай продемонстрировал возможное влияние таких операций.