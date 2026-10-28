Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: УНИАН

27 октября в Израиле прошли парламентские выборы. По первым результатам экзит-пола, партия действующего премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд" получает наибольшее количество мандатов. Однако оппозиционный блок опережает союзников премьера по количеству мест в Кнессете. Ни одна из сторон пока не имеет достаточной поддержки для формирования правительства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Times of Israel.

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Первые результаты экзит-полов

По данным экзит-пола Channel 12, партия Биньямина Нетаньяху «Ликуд» получает 24 мандата из 120. На втором месте — оппозиционная партия "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом, которой прогнозируют 22 места.

В целом блоку противников Биньямина Нетаньяху прогнозируют 52 мандата в Кнессете, тогда как партиям, поддерживающим действующего премьера, — 50. Еще 18 мест могут получить две арабские партии — "Объединенный список" и РААМ. Они также выступают против действующего премьер-министра Израиля. Для арабских партий такой результат может стать рекордным.

Для формирования парламентского большинства необходимо не менее 61 места из 120. По предварительным результатам, ни один из двух основных блоков не достигает этого показателя.

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Выборы в Израиле

Парламентские выборы в Израиле состоялись 27 октября. Это первые выборы в стране после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и войны в секторе Газа. По их результатам будут избраны 120 депутатов Кнессета — израильского парламента.

Основная борьба разворачивается между блоком действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, возглавляющего "Ликуд", и оппозиционными партиями во главе с Гади Айзенкотом — бывшим начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля и лидером партии "Яшар".

В Израиле действует пропорциональная избирательная система: места в парламенте распределяются между партийными списками в соответствии с результатами голосования. Чтобы попасть в Кнессет, политическая сила должна набрать не менее 3,25% голосов. Однако первое место отдельной партии не гарантирует ей возможности сформировать правительство. Для этого требуется поддержка не менее 61 депутата.

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